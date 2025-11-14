Саратовський НПЗ призупинив роботу після ударів БПЛА — Reuters

Саратовський НПЗ призупинив роботу після ударів БПЛА. Фото: росЗМІ

Саратовський нафтопереробний завод припинив первинну переробку нафти 11 листопада після атак безпілотників. Про це повідомили два джерела Reuters у п'ятницю.



За даними джерел, завод може залишитися зупиненим до кінця місяця.



Нагадаємо, в ніч на 11 листопада українські військовослужбовці завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу.



Як відомо, Саратовський НПЗ випускає понад 20 видів нафтопродуктів — бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну тощо. Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі мети спостерігалася масивна пожежа.



Крім того, 14 листопада потрапив під обстріл нафтопереробний завод «Саратовський» у Саратовській області РФ. На території об'єкту зафіксовано вибухи. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

