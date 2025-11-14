«Білий янгол» евакуював літніх мешканців та вивіз тіло загиблої з Покровського району

Із Покровського району вивезли мешканців. Фото: скриншот

Поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуювали літніх мешканців та вивезли тіло загиблої з прифронтового села Гришине Покровського району Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Як зазначається, село розташоване лише за кілька кілометрів від фронту.



«До підрозділу поліції «Білий янгол» звернулася жінка з проханням врятувати її матір та немобільну бабусю. Їхній будинок повністю зруйнований, тому останнім часом родина жила у будинку сусідів, які евакуювалися раніше», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, пенсіонерка, яка також мала виїхати з населеного пункту, загинула внаслідок російського удару. Поліцейські доставили її тіло до моргу.



Раніше ми писали, що станом на 12 листопада на території Донецької області, контрольованої українською владою, залишаються близько 198,5 тисяч мирних жителів. У 20 громадах, визнаних зоною активних бойових дій, зараз перебувають 15,4 тисяч осіб. За останній тиждень понад 1300 мешканців виїхали з регіону самостійно або були евакуйовані.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»