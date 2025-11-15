РФ атакувала Україну ракетами та дронами: ППО збила 93 цілі

ППО збила 93 цілі. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська в ніч на 15 листопада запустили по Україні три ракети та 135 БПЛА. Українська протиповітряна оборона дві ракети та 91 дрон. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 15 листопада (з 19:00 14 листопада) противник атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» з повітряного простору Тамбовської області, а також 135 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Чауда, Гвардійське — Крим, близько 80 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збили дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» та 91 ворожий БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.





Крім того, зафіксовано попадання однієї ракети та 41 ударного БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.



Раніше ми писали, що у жовтні та листопаді 2025 року російські окупанти атакували енергетичну систему України за допомогою понад 150 ракет і понад 2000 БПЛА.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»