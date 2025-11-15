Російську Рязань атакували безпілотники, в районі НПЗ пожежу

У Рязані РФ вночі лунали вибухи. Регіон атакували дрони, місцеві жителі повідомляють, що під ударом опинився місцевий НПЗ. Про це повідомляють російські ЗМІ.



У відомстві уточнили, що протиповітряна оборона збила над територією Рязанської області 25 БПЛА.



За словами губернатора області Павла Малкова, через падіння уламків сталася пожежа на території одного підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає, на місці працюють оперативні служби.



Раніше ми писали, що Саратовський нафтопереробний завод припинив первинну переробку нафти 11 листопада після атак безпілотників.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»