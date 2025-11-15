Росіяни тричі атакували Краматорськ за добу

За добу, 14 листопада, російські військові обстріляли прифронтове місто Краматорськ. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, окупанти о 07:20, з використанням БПЛА «Молнія-2», російські війська завдали удару по площі Миру.



О 12:50, російські війська, із застосуванням FPV-дрона з бойовою частиною, завдали удару по території одного з підприємств міста. О 16:50, з використанням FPV-дрона з бойовою частиною, війська РФ завдали удару по житловому будинку в приватному секторі.



Раніше ми писали, що Донецької області за минулу добу, 14 листопада, постраждали двоє людей.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»