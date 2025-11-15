РФ вранці обстріляла Краматорськ

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Олександр Гончаренко

Прифронтове місто Краматорськ вранці у суботу, 15 листопада, потрапило під російський обстріл. Про це повідомив начальник Краматорської міської ради.



«О 10:50, із застосуванням FPV дрону з бойовою частиною, російські війська завдали удару по багатоповерхівці в одному з мікрорайонів міста», — уточнив він.



За словами Гончаренка, о 10:50 ударний БПЛА влучив по території підприємства.



Раніше ми писали, що 14 листопада російські військові обстріляли прифронтове місто Краматорськ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»