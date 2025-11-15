Працівники захопленого Бердянського порту третій місяць не одержують зарплату

Працівники Бердянського порту звернулися до Путіна. Фото: скриншот

У тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) працівникам місцевого порту не платять зарплату. Попри те, що ситуація нібито «взята під контроль» «губернатора» Євгена Балицького, рішень немає.



«Нам уже три місяці не виплачують зарплату. Нам нема на що жити, нічим годувати сім'ї. Це єдина робота, яка у нас є, нам нема куди йти. Ми боїмося бути звільненими, губернатор Запорізької області обіцяв поставити ситуацію на особистий контроль ще рік тому», — каже працівниця порту.



Раніше ми писали, що в окупованому Лисичанську Луганської області понад 200 працівників водоканалу не отримали зарплати.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»