У Костянтинівському районі під час обстрілу РФ загинув священник Московського патріархату

Росіяни вбили священика Московського патріархату та його дружину. Фото: Покровське вікаріатство

З'явилася інформація, що 7 вересня внаслідок російського обстрілу загинув протоієрей Володимир Шутов разом із дружиною Світланою. Їхні тіла досі не можуть забрати. Про це повідомили на офіційній сторінці Покровського вікаріатства.

Перше повідомлення з'явилось на сторінці вікаріатства 12 листопада.



За повідомленням духовенства, священнослужитель загинув 7 вересня у районі села Олександро-Калинове Костянтинівського району.



«Разом із матінкою Світланою та кількома парафіянами отець Володимир намагався залишити територію, яка знаходилася під інтенсивним обстрілом. Група змогла дістатися лише до околиці місцевого цвинтаря, де люди загинули. Син священника, поранений, зміг повернутися до храму та повідомити про подію», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, протоієрей Володимир Шутов народився у Костянтинівці.



Раніше ми писали, що 13 листопада російські окупанти FPV-дроном ударили машиною міської військової адміністрації в Костянтинівці Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»