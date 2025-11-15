Війська РФ здійснили штурм Новопавлівки

Росіяни здійснили подвійний штурм. Фото: DeepState

Російські загарбники здійснили штурм Новопавлівки Дніпропетровської області, вони скористалися несприятливими погодними умовами. Про це повідомляє український проєкт DeepState.



Росіяни, користуючись туманом, навели понтонну переправу між Ялтою та Дачним та переправили близько 10 одиниць техніки.



«Їх виявили надто пізно, тому противник зумів у центральній та південній частині села розсіяти десант, який розбігся по укриттях», — йдеться у повідомленні.



Станом на вечір 14 листопада відомо про знищення як мінімум 1 російського танка та БМП.



Військові аналітики уточнили, що кількість російських військових у Новопавлівці значно більша, ніж кілька людей.



Раніше ми писали, що російські військові заявили, що встановили контроль над населеним пунктом Новопавлівка, розташованим на південь від Покровська, і опублікували відео з демонстрацією прапора у східній частині села.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»