ЗСУ вразили станцію радіолокації, військовий ешелон і особовий склад росіян в окупації

Українські військовослужбовці атакували низку важливих об'єктів російських загарбників на окупованій частині. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Сили оборони вразили радіолокаційну станцію «Небо-У» у Криму, військовий ешелон у районі Токмака Запорізької області та скупчення особового складу росіян поблизу Вовчанська у Харківській області.
Результати уражень уточнюються.
Крім того, 14 листопада потрапив під обстріл нафтопереробний завод «Саратовський» у Саратовській області РФ. На території об'єкта зафіксовано вибухи. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях