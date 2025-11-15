ЗСУ вразили станцію радіолокації, військовий ешелон і особовий склад росіян в окупації

Українські військовослужбовці атакували низку важливих об'єктів російських загарбників на окупованій частині. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Сили оборони вразили радіолокаційну станцію «Небо-У» у Криму, військовий ешелон у районі Токмака Запорізької області та скупчення особового складу росіян поблизу Вовчанська у Харківській області.



Результати уражень уточнюються.



Крім того, 14 листопада потрапив під обстріл нафтопереробний завод «Саратовський» у Саратовській області РФ. На території об'єкта зафіксовано вибухи. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»