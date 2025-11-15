Загарбники розстріляли двох українських військових — DeepState

Російські війська розстріляли двох бійців Сил Оборони України. На околиці Затишшя Запорізької області. Про це повідомляє DeepState.
Аналітики уточнили, що інфільтрація росіян набуває нових масштабів.
«Переживання за 5 км від переднього краю ніяк не захищає від зустрічі з піхотою супротивника. Особливо коли фронт в одному боці, а росіяни зайшли ззаду. Окупанти довго не прожили, вже за 20 хвилин їх вдалося вбити FPV-дроном», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що російські окупанти розстріляли чотирьох чоловіків на тимчасово окупованій Херсонській області. Інцидент стався 2022 року навесні.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях