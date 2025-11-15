Загарбники розстріляли двох українських військових — DeepState

Загарбники розстріляли двох українських військових. Фото: DeepState

Російські війська розстріляли двох бійців Сил Оборони України. На околиці Затишшя Запорізької області. Про це повідомляє DeepState.



Аналітики уточнили, що інфільтрація росіян набуває нових масштабів.



«Переживання за 5 км від переднього краю ніяк не захищає від зустрічі з піхотою супротивника. Особливо коли фронт в одному боці, а росіяни зайшли ззаду. Окупанти довго не прожили, вже за 20 хвилин їх вдалося вбити FPV-дроном», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що російські окупанти розстріляли чотирьох чоловіків на тимчасово окупованій Херсонській області. Інцидент стався 2022 року навесні.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»