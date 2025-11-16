Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Греції поліція заборонила мітинги через візит Зеленського
16 листопада 2025, 08:21

У Греції поліція заборонила мітинги через візит Зеленського

Фото: ERT-news Фото: ERT-news

Влада Греції запровадила повну заборону на публічні збори та мітинги в центрі Афін, а також у районах Філотеї та Халандрі у зв'язку з візитом президента України Володимира Зеленського, який очікується 16 листопада. Рішення ухвалено поліцією з міркувань безпеки, повідомляє телеканал ERT-news.

В офіційній заяві правоохоронців підкреслюється: «Рішеннями директорів поліцейських управлінь Афін і північного сходу Аттики в муніципалітеті Афін, районах Філотеї та Халандрі в неділю, 16 листопада, з 06:00 до 22:00 (з 05:00 до 21:00 — ред.) заборонені масові збори на відкритому повітрі у зв'язку із візитом президента України».

Особливу увагу приділено тому, що на кордоні Філотеї та Халандрі розташоване посольство України — об'єкт, який потребує посилених заходів охорони. Поліція пояснила заборону «серйозною загрозою громадській безпеці».

За словами правоохоронців, проведення мітингів може призвести до «тяжких злочинів — зокрема, посягань на життя, фізичну недоторканність та майно», а також створити ризик «суттєвого порушення соціально-економічного життя» у цих районах. ERT-news зазначає, що Афіни стануть першою зупинкою у європейському турне Зеленського.

Президент України прибуде до грецької столиці опівдні неділі для переговорів на найвищому рівні. Однією з ключових тем стане поглиблення співпраці України та Греції, насамперед у енергетичній та оборонній сферах. Як повідомляє телеканал із посиланням на українські джерела, «не виключається підписання угоди в енергетичній сфері».

Київ, за даними грецьких журналістів, прагне збільшити обсяги закупівель американського скрапленого природного газу, що постачається до Європи через плавучий регазифікаційний термінал у Олександруполіса та термінал у містечку Ревітуса під Афінами.

Нагадаємо, Греція схвалила передачу Україні через Чехію великого пакету військової допомоги вартістю близько 199,4 млн. євро. Туди входять гаубиці, прийняті на озброєння 1978 року.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

