Майже дві тисячі ударів за добу: кількість постраждалих на Донеччині зростає

Наслідки ударів по Донецькій області. Фото: Поліція Донеччини

За добу, з 15 листопада, поліція зафіксувала 1988 російських ударів, завданих по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області. Під обстрілами одночасно перебували шість населених пунктів: міста Краматорськ та Костянтинівка, а також села Андріївка, Малинівка, Никонорівка та Павлівка.



Пошкодження отримали шість цивільних об'єктів, серед них житловий будинок. У селі Малинівка російський FPV-дрон убив мирного жителя, ще одна людина отримала поранення. Масштабні атаки FPV-дронами також призвели до поранення п'яти цивільних — у Костянтинівці, Андріївці, Никонорівці та Павлівці.



Крім того, було пошкоджено три транспортні засоби. По Краматорську ворог завдав ударів як FPV-дронами, так і дронами типу «Італмас». Руйнування зафіксовано у багатоквартирному будинку, пошкоджено автомобіль та об'єкт критичної інфраструктури.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 3733 мирних жителів Донеччини і поранила 8453. Ці цифри не включають дані щодо Маріуполя та Волновахи.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»