Робот-камікадзе К-2 вперше знищив російських окупантів

Ударний робот-камікадзе бригади К-2 вперше був застосований безпосередньо проти живої сили ворога. Про це повідомляє Telegram-канал «Український Наступ».

Батальйон наземних безпілотних комплексів, створений у складі бригади К-2 і який став першим таким підрозділом в історії України, продовжує швидко розвивати свої тактичні можливості.



За даними джерела, бійці роти ударних роботизованих систем потай направили наземний дрон до групи з трьох російських військовослужбовців і активували вбудований вибуховий заряд у момент максимального зближення.

Внаслідок підриву одного з окупантів було знищено, ще один отримав тяжкі поранення. Третього ворога добили точковими ударами FPV-дронів, які були задіяні вже після основного вибуху.

У батальйоні наголосили на значущості операції: «Це перший випадок застосування наземного безпілотного комплексу К-2 безпосередньо проти противника. Раніше НРК виконували виключно логістичні та евакуаційні завдання».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»