Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Сили оборони України відкинули армію РФ у Шахово Донецької області
16 листопада 2025, 17:34

Сили оборони України відкинули армію РФ у Шахово Донецької області

Аналітики проєкту DeepState поновили мапу бойових дій. За їхніми даними, Сили оборони України відкинули російські війська у районі населеного пункту Шахове (Покровський район) у Донецькій області.

При цьому противник зміг просунутися у селі Володимирівка та поблизу населеного пункту Софіївка, що знаходяться на Донеччині.

Скріншот: DeepState Скріншот: DeepState

«Мапу поновлено. Сили Оборони України відкинули противника поблизу Шахового. Ворог просунувся у Володимирівці та поблизу Софіївки», — повідомили у DeepState.

Нагадаємо, командування Збройних Сил України повідомило про відведення підрозділів із населеного пункту Нововасилівське (Запорізька область) на вигідніші для оборони позиції.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донецька область Володимирівка Шахове Софіївка
Інше
контратака ЗСУ Просування ЗС РФ на Донеччині
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:52
Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком
10:43
Окупанти хочуть запустити «військові тури» по захопленим територіям України
10:43
Точкові удари по інфраструктурі окупованого Донбасу: загарбники підтвердили масштаб збитків
07:12
Масовий блекаут в окупованій Донецькій області: підстанцію у Макіївці виведено з ладу
12:35
Удар по логістиці РФ: детонували об'єкти палива на ТОТ Донецької області та склад БПЛА
17:44
ЗСУ вразили станцію радіолокації, військовий ешелон і особовий склад росіян в окупації
15:50
Сили оборони вийшли з Нововасилівського у Запорізькій області
13:42
Працівники захопленого Бердянського порту третій місяць не одержують зарплату
20:10
ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту
13:37
Окупанти почали масові квартирні рейди на Херсонщині
22:39
Україна повернула ще одну дитину з окупації
21:15
В окупованому Донецьку гримлять вибухи, місто атакують дрони
16:16
На ТОТ Запорізької та Херсонської областей блокують українські SIM-карти
16:13
Більшість окупованого Лисичанська четвертий рік буде без опалення: московська компанія кинула ремонт
15:36
ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу та базу зберігання БПЛА в анексованому Криму
14:14
У «ДТП» загинув колаборант, який займався мілітаризацією дітей Херсонщини
08:20
У Макіївці горів будинок, де мешкали російські військові
07:37
У Каховці й Чаплинці лікарні переповнені військовими РФ
21:51
«ДНР» шукає «терористів» серед підлітків: у Макіївці затримано двох хлопців
19:58
Дрон-камікадзе атакував пожежників у Горлівці — пошкоджено російську техніку
17:30
300 тисяч українців на війну: Кремль готує нову хвилю мобілізації на окупованих територіях
14:34
У Маріуполі окупанти проводять перепис автомобілів у дворах
11:36
Сили оборони вдарили по складу боєприпасів на окупованій Донеччині
23:10
На Луганщині окупанти значно підвищили вартість оренди офісних та торгових приміщень: в ОВА розповіли, наскільки зросли ціни
13:19
«Ми кричали від радості, коли звільнили місто»: мешканка Херсона згадує, як місто жило вісім місяців у пітьмі
13:06
На окупованій Херсонщині загарбники вбили чотирьох чоловіків
11:22
ЗСУ вразили склад матеріально-технічних засобів окупантів на захопленій Донеччині
20:17
В окупованому Сіверськодонецьку жителі готуються до четвертої зими без опалення: в ОВА розповіли, що відомо
16:36
Окупанти змушують школярів шукати «небезпечні» Telegram-канали
усі новини
14:29
Помер хірург з Краматорська
14:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:53
FPV-зенітки збили майже 300 дронів Shahed у жовтні — «Повернись Живим»
13:52
Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком
13:08
У Польщі пошкодили залізницю, яка є важливою для України: Туск різко прокоментував
13:05
Україна замовила у Франції до 100 винищувачів Rafale
12:59
У Костянтинівці залишаються 4800 мешканців — евакуація ускладнюється
12:42
Повітряні Сили ЗСУ показали роботу Mirage 2000 у нічному небі
11:51
Опубліковано кадри присутності військ РФ у Рівнопіллі під Гуляйполем
11:40
5 помилок у догляді за бородою, через які вона не росте (реклама)
11:35
У Польщі вибухом пошкодили колію, по якій йде воєнна допомога в Україну
11:16
Дружківка потрапила під російський обстріл, є пошкодження
11:10
Російські військові за добу обстріляли населені пункти Донеччини: Філашкін показав наслідки
11:00
Партизани «АТЕШ» розвідали частини РФ, що проводять рейди на ТОТ Донбасу
10:50
Росіяни ввечері вдарили по Слов'янську: пошкоджено будинки
10:43
Окупанти хочуть запустити «військові тури» по захопленим територіям України
10:43
Точкові удари по інфраструктурі окупованого Донбасу: загарбники підтвердили масштаб збитків
10:20
Окупанта РФ, який утікав від дрона й підірвався, пограбували свої ж
10:17
Армія РФ двічі атакувала Краматорськ: є пошкодження
09:54
«Укрзалізниця» скасувала частину рейсів на Дніпропетровщині через бойову обстановку
09:38
Сили ППО збили 91 дрон в Україні
09:30
Супутникові знімки замість комісій: як держава вирішує проблему компенсацій за зруйноване житло
09:15
Один загиблий та один поранений за добу на Донеччині
08:58
Нічні ракетні удари по Балаклії: троє загиблих та поранені діти
08:15
Група «Нафтогаз» та DEPA домовилися про зимові постачання газу в Україну
07:12
Масовий блекаут в окупованій Донецькій області: підстанцію у Макіївці виведено з ладу
21:53
Україна переграла Ісландію 2:0 та пробилася до плей-оф відбору ЧС-2026
18:06
Українські дрони накрили російську піхоту під Покровськом
17:34
Сили оборони України відкинули армію РФ у Шахово Донецької області
16:31
Робот-камікадзе К-2 вперше знищив російських окупантів
усі новини
ВІДЕО
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17 листопада, 14:00
FPV-зенітки збили майже 300 дронів Shahed у жовтні — «Повернись Живим» FPV-зенітки збили майже 300 дронів Shahed у жовтні — «Повернись Живим»
17 листопада, 13:53
Винищувач ПС ЗСУ Mirage 2000. Повітряні Сили ЗСУ показали роботу Mirage 2000 у нічному небі
17 листопада, 12:42
Окупанта РФ, який утікав від дрона й підірвався, пограбували свої ж Окупанта РФ, який утікав від дрона й підірвався, пограбували свої ж
17 листопада, 10:20
Скріншот: t.me/petrenko_iHS Українські дрони накрили російську піхоту під Покровськом
16 листопада, 18:06
Робот-камікадзе К-2 вперше знищив російських окупантів Робот-камікадзе К-2 вперше знищив російських окупантів
16 листопада, 16:31

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір