Сили оборони України відкинули армію РФ у Шахово Донецької області

Аналітики проєкту DeepState поновили мапу бойових дій. За їхніми даними, Сили оборони України відкинули російські війська у районі населеного пункту Шахове (Покровський район) у Донецькій області.

При цьому противник зміг просунутися у селі Володимирівка та поблизу населеного пункту Софіївка, що знаходяться на Донеччині.

Скріншот: DeepState



«Мапу поновлено. Сили Оборони України відкинули противника поблизу Шахового. Ворог просунувся у Володимирівці та поблизу Софіївки», — повідомили у DeepState.

Нагадаємо, командування Збройних Сил України повідомило про відведення підрозділів із населеного пункту Нововасилівське (Запорізька область) на вигідніші для оборони позиції.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»