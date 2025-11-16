Українські дрони накрили російську піхоту під Покровськом

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

На Покровському напрямку російські штурмові групи знову опинилися під атакою українських дроноводів. Як повідомляє воєнблогер Олег Петренко, удар прийшовся по позиціях у районі м'ясопереробного підприємства, розташованого на північ від Покровська.



За його словами, атака відбулася на глибині 2,9 кілометра від передових ліній — у зоні селища Щербакова, яке розташоване у північній частині Покровська. Саме там російська піхота вже раніше підпадала під дії безпілотників, але, незважаючи на втрати, продовжує спроби штурму.

Нагадаємо, Сили оборони України відкинули російські війська у районі населеного пункту Шахове (Покровський район) у Донецькій області.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»