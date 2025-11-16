Україна переграла Ісландію 2:0 та пробилася до плей-оф відбору ЧС-2026

Перший гол збірної України у матчі.

Сьогодні на стадіоні «Легія» у Варшаві відбувся завершальний матч групового етапу кваліфікації до Чемпіонату світу-2026, у якому збірна України зустрілася з національною командою Ісландії.



Перед грою за вихід у плей-оф команда Сергія Реброва посідала третє місце в групі, поступаючись ісландцям за різницею забитих і пропущених м’ячів.

В України цей показник становив –3 (8 забитих, 11 пропущених), тоді як в Ісландії був +4 (13 забитих, 9 пропущених). Таким чином, для продовження боротьби за путівку на Мундіаль українцям потрібна була лише перемога.

Перший тайм: високий темп та пресинг

У стартові 15 хвилин команда Реброва зробила акцент на високому пресингу, жорстко зустрічаючи півзахисників суперника вже у центральній зоні. На відміну від матчу проти Франції, де Україна завдала лише одного удару по воротах, цього разу вже до 25-ї хвилини рахунок за ударами був 4:1 на нашу користь.



На 24-й хвилині один із найнебезпечніших моментів створив Віктор Циганков — його удар з-за меж штрафного майданчика взяла на себе перекладина. Ісландію повністю влаштовувала нічия, тому команда обрала стриману манеру гри, намагаючись збити темп і позбавити Україну можливості розвивати атаки.



На 30-й хвилині, за даними порталу Sofascore, серед 43 тисяч уболівальників 66% прогнозували перемогу України. Підопічні Реброва контролювали м’яч і територію, однак їхні атаки здебільшого завершувалися навісами до штрафного майданчика суперника.

За підсумками першого тайму Україна володіла м’ячем 51% проти 49%, завдавши 7 ударів, тоді як Ісландія — 4.

Очікування експертів від другого тайму

На думку українських футбольних експертів, для перемоги у другому таймі збірній необхідно було зберегти інтенсивність, продовжувати тиснути на воротаря гостей і, якщо гол не буде забито до 65-ї хвилини, підсилювати атаку шляхом замін.

Другий тайм: натиск, ризики та вирішальні заміни

Завершальні 45 хвилин розпочалися в позиційній боротьбі. Тиск українців не слабшав, а Ісландія все глибше відходила до своїх воріт. На 69-й хвилині тренерський штаб провів подвійну заміну, щоб освіжити атакувальну лінію.



На 77-й хвилині вже Анатолію Трубіну довелося рятувати команду: після подачі зі штрафного один з ісландських гравців пробив із меж воротарського майданчика, але реакція українського голкіпера виявилася бездоганною.



Ближче до кінцівки шанс мав Роман Яремчук: після навісу з флангу він двічі пробивав по воротах, але реалізувати момент не зміг. Проте тиск України дав результат.



На 83-й хвилині Олександр Зубков, один із лідерів турецької Суперліги, виграв позицію на дальній стійці та головою відправив м’яч точно в кут воріт — 1:0.

Після забитого м’яча збірна перейшла на гру з п’ятьма захисниками, намагаючись утримати рахунок. Ісландія кинула всі сили на штурм у компенсований час.

Крапка в матчі

На 93-й хвилині Україна провела стрімку контратаку. Олексій Гуцуляк, який вийшов на заміну, пробив із правого краю штрафного, і після рикошету м’яч опинився в центрі воріт. 2:0.

Підсумок

Україна впевнено обіграла Ісландію 2:0, набрала 10 очок і піднялася на друге місце, випередивши суперника на три бали.

Команда отримала шанс зіграти в плей-оф і продовжити боротьбу за вихід на Чемпіонат світу-2026.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»