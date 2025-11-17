Масовий блекаут в окупованій Донецькій області: підстанцію у Макіївці виведено з ладу

В окупованій Донецькій області – блекаут

У ніч на 17 листопада окуповані Донецьк, Макіївка, Горлівка та низка інших міст Донбасу опинилися без електропостачання. Масовий блекаут виник після серйозної аварії на ключовій підстанції, за попередньою інформацією, на об'єкті «Чайкіно» потужністю 330 кВт. Також повідомлялось про аварійне відключення Старобішевської ТЕС.



Місцеві ресурси повідомляють, що підстанція могла бути ушкоджена через атаку, ймовірно, із застосуванням дронів або ракет. Мешканці Донецька, Макіївки та навколишніх районів фіксували серію вибухів та роботу ППО, а в небі бачили заграву у бік Чайкінського вузла. Після удару практично одночасно згасло світло в Донецьку, Макіївці, Єнакієвому, Ясинуватій та частково у Горлівці.

Комунальна інфраструктура також опинилася під ударом: перебої спостерігаються в опаленні, мобільному інтернеті та роботі екстрених служб. Місцеві жителі повідомляють про хаотичні вмикання та «миготіння» електрики — світло з'являється ненадовго і знову зникає.



Окремі локації — Роздольне, Ленінський, набережна, «Грін Плаза», медінститут, телецентр, обласний статистичний відділ, травматологія залишаються повністю знеструмленими.

Аварійні служби окупаційних адміністрацій визнають масштаб проблеми, але не називають навіть приблизних термінів відновлення енергопостачання. РосЗМІ та Telegram-канали підтверджують масові вимкнення, проте офіційних пояснень причин інциденту поки що немає.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»