Нічні ракетні удари по Балаклії: троє загиблих та поранені діти

Наслідки нічних ракетних ударів по Балаклії. Фото: Балаклійська МВА

Вночі, 17 листопада, по центру Балаклії в Харківській області було завдано два ракетні удари. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов, снаряди впали всього за кілька десятків метрів від багатоповерхових будинків, де в цей час спали сім'ї.

За попередніми даними, атака забрала життя трьох людей. Ще десять мешканців отримали поранення. Серед постраждалих — троє дітей, 2011, 2007 та 2010 років народження. Дев'ятьох поранених лікарі вже госпіталізували; один постраждалий проходить лікування амбулаторно.

«Усім надається необхідна медична допомога», — уточнив Карабанов. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії. За словами адміністрації, нові виклики щодо можливих постраждалих продовжують надходити, і кількість поранених може збільшитися.

Балаклія після ракетних ударів. Фото: Харківська ОВА

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»