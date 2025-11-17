Сили ППО збили 91 дрон в Україні

ППО збила 91 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 17 листопада запустила по Україні дві ракети і 128 дронів. Українська протиповітряна оборона збила 91 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 17 листопада (з 20:00 16 листопада) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М з Ростовської області — РФ та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, Чауда — Крим, близько 80 із них – «шахеди», — йдеться в повідомленні.





Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 91 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.



Крім того, зафіксовано влучення 32 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локації.



Раніше ми писали, що вночі, 17 листопада, по центру Балаклії в Харківській області було завдано двох ракетних ударів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»