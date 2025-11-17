Окупанта РФ, який утікав від дрона й підірвався, пограбували свої ж

Аеророзвідники ЗСУ Aeronavty зафільмували момент, як російський військовослужбовець намагається втекти від українського дрона. Тікаючи, російський солдат підірвався і загинув.
Такі вони пригоди кацапів в Україні. Підірвався. Здох. Обібрали свої ж. pic.twitter.com/XxWyFcltHr— Aeronavty (@aeronavty) November 17, 2025
Після ліквідації загарбника оператори помітили, що його речі — амуніцію та особисті предмети — почали забирати його ж «побратими».
«Підірвався. Здох. Пограбували свої ж», — йдеться в описі до відео підрозділу Aeronavty.
Нагадаємо, за минулу добу втрати російських військ склали 1 160 осіб.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
