Окупанти хочуть запустити «військові тури» по захопленим територіям України

На тимчасово окупованій частині Донецької області організують військовий туризм. Бажають створити національний проєкт «Туризм-гостинство». Про це повідомив так званий «заступник голови уряду ДНР» Кирило Макаров, передає пропагандистське видання «РИА Новости».



«ДНР» зараз є асоціацією місць бойової слави. Це є ключові точки, які можуть залучати туристів. Ми зробили такий великий міжвідомчий штаб із туризму загалом, у рамках якого ми починаємо працювати», — видав він.



Макаров розповів, що для туристів розповідатимуть про історію та «передумови збройного конфлікту». При цьому правду про обстріли з боку російської армії не розповідатимуть.



«Ті бойові дії, які відбуваються на території Донбасу, мають лягти в основу виховних матеріалів, підручників, архівної роботи. Тому необхідно цю роботу проводити, необхідно всю цю історію структурувати, щоб люди вже розуміли, яким маршрутом вони приїжджають, де вони повинні зупинитися, що вони мають подивитися насамперед, що потім подивитися, ті чи інші експонати», — додав Макаров.



Раніше ми писали, що чиновник з Мінбуду РФ провів «робочу зустріч» з ватажком угрупування «ДНР» Денисом Пушиліним. Формальним приводом зустрічі стала тема «відновлення інфраструктури» та «стабілізації водопостачання» на тимчасово окупованій території Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»