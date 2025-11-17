Партизани «АТЕШ» розвідали частини РФ, що проводять рейди на ТОТ Донбасу

Військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ» провів розвідку російських військових частин під Санкт-Петербургом, які забезпечують Чорноморський флот та беруть участь у репресіях на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Агенти руху здійснили детальну розвідку трьох ключових військових об’єктів окупантів на південь від Петербурга, у районі села Велика Іжора на березі Фінської затоки.



• в/ч 3526 — навчальний центр 33-ї бригади оперативного призначення;

• в/ч 55443-25 — 1060-й Центр матеріально-технічного забезпечення;

• в/ч 81263 — 7082-га технічна мінно-торпедна база ВМФ 1-ї категорії.

«Наші агенти повідомляють, що 33-тя бригада активно проводить рейди на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, шукає партизанів і репресує патріотів. Тому ми відповіли тим самим — розвідали їхні об’єкти та передали дані Силам оборони України для нанесення ураження», — йдеться у повідомленні «АТЕШ».

За даними руху, на складах 1060-го ЦМТЗ окупанти посилили охорону й збільшили кількість засобів ППО — командування боїться ударів Сил оборони по місцях зберігання. Також агенти зафіксували координати мінно-торпедного озброєння у в/ч 81263.



Усі здобуті дані оперативно передані Силам оборони України. В «АТЕШ» наголосили, що дістануть усіх терористів і всі місця, де ворог ховає свою зброю.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»