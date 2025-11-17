Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Партизани «АТЕШ» розвідали частини РФ, що проводять рейди на ТОТ Донбасу
17 листопада 2025, 11:00

Партизани «АТЕШ» розвідали частини РФ, що проводять рейди на ТОТ Донбасу

Партизани «АТЕШ» розвідали частини РФ, що проводять рейди на ТОТ Донбасу

Військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ» провів розвідку російських військових частин під Санкт-Петербургом, які забезпечують Чорноморський флот та беруть участь у репресіях на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Агенти руху здійснили детальну розвідку трьох ключових військових об’єктів окупантів на південь від Петербурга, у районі села Велика Іжора на березі Фінської затоки.

в/ч 3526 — навчальний центр 33-ї бригади оперативного призначення;
в/ч 55443-25 — 1060-й Центр матеріально-технічного забезпечення;
в/ч 81263 — 7082-га технічна мінно-торпедна база ВМФ 1-ї категорії.

«Наші агенти повідомляють, що 33-тя бригада активно проводить рейди на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, шукає партизанів і репресує патріотів. Тому ми відповіли тим самим — розвідали їхні об’єкти та передали дані Силам оборони України для нанесення ураження», — йдеться у повідомленні «АТЕШ».

За даними руху, на складах 1060-го ЦМТЗ окупанти посилили охорону й збільшили кількість засобів ППО — командування боїться ударів Сил оборони по місцях зберігання. Також агенти зафіксували координати мінно-торпедного озброєння у в/ч 81263.

Усі здобуті дані оперативно передані Силам оборони України. В «АТЕШ» наголосили, що дістануть усіх терористів і всі місця, де ворог ховає свою зброю.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Санкт-Петербург Фінська затока
Інше
розвідка військових частин РФ
Організації
Атеш

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
22:49
На окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки: в ОВА розповіли, що відомо
17:00
Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації на Херсонщині
16:47
На окупованій Луганщині фіксуються збої під час подачі води
15:35
«Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:50
З Монахівського кар'єру йде вода: затоплені автобуси спливли на поверхню
13:52
Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком
10:43
Окупанти хочуть запустити «військові тури» по захопленим територіям України
10:43
Точкові удари по інфраструктурі окупованого Донбасу: загарбники підтвердили масштаб збитків
07:12
Масовий блекаут в окупованій Донецькій області: підстанцію у Макіївці виведено з ладу
12:35
Удар по логістиці РФ: детонували об'єкти палива на ТОТ Донецької області та склад БПЛА
17:44
ЗСУ вразили станцію радіолокації, військовий ешелон і особовий склад росіян в окупації
15:50
Сили оборони вийшли з Нововасилівського у Запорізькій області
13:42
Працівники захопленого Бердянського порту третій місяць не одержують зарплату
20:10
ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту
13:37
Окупанти почали масові квартирні рейди на Херсонщині
22:39
Україна повернула ще одну дитину з окупації
21:15
В окупованому Донецьку гримлять вибухи, місто атакують дрони
16:16
На ТОТ Запорізької та Херсонської областей блокують українські SIM-карти
16:13
Більшість окупованого Лисичанська четвертий рік буде без опалення: московська компанія кинула ремонт
15:36
ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу та базу зберігання БПЛА в анексованому Криму
14:14
У «ДТП» загинув колаборант, який займався мілітаризацією дітей Херсонщини
08:20
У Макіївці горів будинок, де мешкали російські військові
07:37
У Каховці й Чаплинці лікарні переповнені військовими РФ
21:51
«ДНР» шукає «терористів» серед підлітків: у Макіївці затримано двох хлопців
19:58
Дрон-камікадзе атакував пожежників у Горлівці — пошкоджено російську техніку
17:30
300 тисяч українців на війну: Кремль готує нову хвилю мобілізації на окупованих територіях
14:34
У Маріуполі окупанти проводять перепис автомобілів у дворах
11:36
Сили оборони вдарили по складу боєприпасів на окупованій Донеччині
23:10
На Луганщині окупанти значно підвищили вартість оренди офісних та торгових приміщень: в ОВА розповіли, наскільки зросли ціни
усі новини
23:03
«Шахеди» з різних сторін масовано атакують Дніпро: у місті пролунала серія вибухів
22:49
На окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки: в ОВА розповіли, що відомо
21:51
Перевіз наркотики з Дніпра і продав у Краматорську: уродженця Костянтинівки можуть відправити «за ґрати»
21:25
У Слов'янську через куріння загорілася п'ятиповерхівка: бійці ДСНС врятували чоловіка
20:57
«Під потужною атакою дронів»: поліцейські врятували родину із 13-річною дівчинкою з Костянтинівки
19:47
Російські війська обстріляли Краматорську громаду: поранений чоловік
19:33
Армія РФ по всій «сірій зоні» тисне на Лиман: у DeepState розповіли про ситуацію поблизу міста
19:01
Відключення світла в Україні. Як діятимуть графіки 18 листопада
18:10
Війська Росії артилерією та БПЛА завдали ударів по Нікополю: є загиблі та поранені
17:43
Російська армія просунулася під Лиманом, Часовим Яром та Гуляйполем – DeepState
17:37
Окупанти скинули вісім авіабомб на територію Бєлгородщини
17:05
Пошкоджено будинок та машину при російському обстрілі Краматорська
17:00
Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації на Херсонщині
16:52
5 причин подарувати AirPods людині, яка постійно слухає музику або подкасти (реклама)
16:47
На окупованій Луганщині фіксуються збої під час подачі води
16:26
На фронті дедалі частіше помічають новий ударний дрон «Шахед-101»
15:35
«Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі
15:28
У Нікополі та Павлоградському районі росіяни вбили і поранили мирних жителів — наслідки обстрілу
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:50
З Монахівського кар'єру йде вода: затоплені автобуси спливли на поверхню
14:29
Помер хірург з Краматорська
13:53
FPV-зенітки збили майже 300 дронів Shahed у жовтні — «Повернись Живим»
13:52
Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком
13:08
У Польщі пошкодили залізницю, яка є важливою для України: Туск різко прокоментував
13:05
Україна замовила у Франції до 100 винищувачів Rafale
12:59
У Костянтинівці залишаються 4800 мешканців — евакуація ускладнюється
12:42
Повітряні Сили ЗСУ показали роботу Mirage 2000 у нічному небі
11:51
Опубліковано кадри присутності військ РФ у Рівнопіллі під Гуляйполем
11:40
5 помилок у догляді за бородою, через які вона не росте (реклама)
11:35
У Польщі вибухом пошкодили колію, по якій йде воєнна допомога в Україну
усі новини
ВІДЕО
Евакуйовані з Костянтинівки. Фото: поліція «Під потужною атакою дронів»: поліцейські врятували родину із 13-річною дівчинкою з Костянтинівки
17 листопада, 20:57
Тор-М1 в об'єктиві дрона ГУР. «Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі
17 листопада, 15:35
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17 листопада, 15:00
FPV-зенітки збили майже 300 дронів Shahed у жовтні — «Повернись Живим» FPV-зенітки збили майже 300 дронів Shahed у жовтні — «Повернись Живим»
17 листопада, 13:53
Винищувач ПС ЗСУ Mirage 2000. Повітряні Сили ЗСУ показали роботу Mirage 2000 у нічному небі
17 листопада, 12:42
Окупанта РФ, який утікав від дрона й підірвався, пограбували свої ж Окупанта РФ, який утікав від дрона й підірвався, пограбували свої ж
17 листопада, 10:20

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір