Російські військові за добу обстріляли населені пункти Донеччини: Філашкін показав наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні військові Росії минулої доби, 16 листопада, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари окупантів потрапили два райони:



Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 2 будинки. У Малотаранівці Краматорської громади пошкоджено приватні будинки. У Дружківці пошкоджено інфраструктуру, в Осиковому загинула людина. У Костянтинівці поранено людину.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.





Раніше ми писали, що російські військові ввечері 16 листопада завдали удару Слов'янську на Донеччині.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»