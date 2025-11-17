Російські військові за добу обстріляли населені пункти Донеччини: Філашкін показав наслідки

Окупаційні військові Росії минулої доби, 16 листопада, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.
За словами Філашкіна, під удари окупантів потрапили два райони:
Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 2 будинки. У Малотаранівці Краматорської громади пошкоджено приватні будинки. У Дружківці пошкоджено інфраструктуру, в Осиковому загинула людина. У Костянтинівці поранено людину.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.
Раніше ми писали, що російські військові ввечері 16 листопада завдали удару Слов'янську на Донеччині.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях