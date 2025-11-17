У Польщі вибухом пошкодили колію, по якій йде воєнна допомога в Україну

Пошкодження на залізниці, що веде до України. Фото з мережі Х

На одній із ключових залізничних магістралей, що з'єднують Польщу з Україною, — лінії «Демблін—Варшава» — було виявлено пошкодження рейкового полотна неподалік станції Міка. Про це повідомляє поліція Мазовецького воєводства.

За словами правоохоронців, проблему помітив машиніст поїзда, який проходив через район міста Жичин. «Машиніст виявив порушення цілісності колії та прийняв рішення про екстрену зупинку потяга», — уточнили в поліції. На момент інциденту у вагоні перебували двоє пасажирів, а також кілька членів бригади. Ніхто не постраждав.

Йдеться про ділянку лінії № 7 — стратегічну залізничну артерію, яка пов'язує Варшаву з прикордонним переходом Дорохуськ. За цим напрямом курсують потяги, які прямують до Любліна, Хелма і далі — до України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на інцидент. «Я перебуваю в постійному контакті з міністром внутрішніх справ», — заявив він, наголосивши, що влада розглядає всі можливі версії. При цьому прем'єр додав: «Ми не виключаємо, що це могла бути диверсія». Очільник уряду згодом повідомив, що колію пошкоджено вибухом. По ній йде воєнна допомога з Польщі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»