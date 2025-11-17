Опубліковано кадри присутності військ РФ у Рівнопіллі під Гуляйполем

У мережі опублікували геолоковані кадри, які підтверджують присутність російських військ у Ровнопіллі Запорізької області, неподалік від Гуляйполя. Про це повідомляють військові Telegram-канали, а також громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко.



«Рівнопілля в Запорізькій області, неподалік Гуляйполя. Геолоковані кадри присутності російських окупантів у населеному пункті», — зазначив Стерненко.



За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують спроби оточити Гуляйполе з північного сходу, одночасно посилюючи тиск зі східного напрямку.



На мапі аналітичного проєкту DeepState Рівнопілля вже позначене червоним, що означає його окупацію.

За останньою інформацією, війська РФ наблизилися до Гуляйполя приблизно на 8 км із північного сходу та на 4 км — зі східного напрямку.



У зведенні Генштабу наголошується, що на Гуляйпільському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників поблизу восьми населених пунктів, включно з Рівнопіллям.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»