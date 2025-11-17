Повітряні Сили ЗСУ показали роботу Mirage 2000 у нічному небі

Повітряні Сили України продемонстрували підготовку та виліт винищувача Mirage 2000. Відео опубліковано на офіційному каналі ЗСУ в соцмережах.
«Летить на бойове завдання, очікуючи хороших новин з Франції», — зазначено в описі до відео.
На кадрах показано зліт винищувача та його роботу у нічному небі над Україною: захист від російських атак і знищення ворожих цілей.
Нагадаємо, сьогодні українська протиповітряна оборона збила 91 безпілотник зі 128 запущених.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
