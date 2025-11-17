У Костянтинівці залишаються 4800 мешканців — евакуація ускладнюється

Донецька область. Розбомблена Костянтинівка. Фото: 93-тя ОМБр «Холодний Яр»

У Костянтинівці Донецької області наразі залишаються близько 4 800 цивільних. Про це повідомляє 93-а окрема механізована бригада «Холодний Яр», посилаючись на дані Донецької ОВА. За словами військових, можливість евакуації все ще зберігається, проте шлях на виїзд стає дедалі небезпечнішим.

Фото: 93-тя ОМБр «Холодний Яр»

У повідомленні наголошується: «Спалені автомобілі на виїзді з міста та на ключових дорогах демонструють, наскільки ризикованими сьогодні є евакуаційні операції». Незважаючи на це, залишатися в місті ще небезпечніше: противник регулярно атакує житлові квартали керованими авіабомбами з найпотужнішим зарядом, перетворюючи цілі мікрорайони на «осередки пекла на землі».

На кадрах, опублікованих 93-ю ОМБр, можна побачити зруйновані райони, що знаходяться поблизу вулиці Громова.

Фото: 93-а ОМБр «Холодний Яр»



Користуючись погодними умовами, російські війська продовжують спроби прорватися до Костянтинівки — йдуть піші штурми, а також спроби заходу бронетехніки. Проте Сили оборони, зокрема бійці 93-ї бригади «Холодний Яр», утримують свої позиції.

«Ми не дозволяємо ворогові наблизитися до міста впритул», — наголошують військові, фіксуючи нові спроби штурмів.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3734 цивільних, отримали поранення — 8454.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»