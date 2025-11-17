У Польщі пошкодили залізницю, яка є важливою для України: Туск різко прокоментував

У Польщі стався вибух залізниці, яким доставляють допомогу Україні. Про це повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск.



За його словами, вибух залізничного полотна на лінії Варшава-Люблін є безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її громадян.



«Ця лінія також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми спіймаємо винних, хоч би хто вони були», — додав глава польського уряду.



Раніше ми писали, що на одній із ключових залізничних магістралей, що з'єднують Польщу з Україною, — лінії «Демблін—Варшава» — було виявлено пошкодження рейкового полотна неподалік станції Міка.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»