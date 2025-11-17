FPV-зенітки збили майже 300 дронів Shahed у жовтні — «Повернись Живим»

За даними фонду «Повернись Живим», у рамках проєкту «Дронопад» у жовтні зенітні FPV-системи збили 296 безпілотників Shahed-136/Герань-2.



Це становить приблизно 12% від загальної кількості збитих дронів-камікадзе, не враховуючи хибних цілей («Гербери»).

Ми ж казали, що це можливо



За даними Повітряних Сил, у жовтні цього року кількість зафіксованих над Україною «Шахедів» склала 2416 одиниць.



З них 296 одиниць, або 12.2% () було збито екіпажами «Дронопаду».



Для порівняння, минулого місяця цей показник складав 5%, але ми… pic.twitter.com/NsbkBdqZRE — Повернися живим (@BackAndAlive) November 16, 2025



При цьому це статистика лише одного фонду. За оцінками експертів, загальний внесок зенітних FPV у знищення Shahed може досягати близько 25%, а мета на зиму — вийти на показник 30%.



FPV-зенітки продовжують демонструвати високу ефективність у захисті українського неба від дронів-камікадзе.



Нагадаємо, Україна запустила серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»