Помер хірург з Краматорська

Помер лікар із Краматорська Пузаков Павло 14 листопада, чоловіка не стало на 53-му році життя. Про причини смерті не повідомляється. Про це передали у пресслужбі Краматорської міської ради.



«14 листопада 2025 року, на 53-му році життя, передчасно пішов із життя Лікар із великої літери. Його професіоналізм, людяність та відданість медицині назавжди залишаться у нашій пам'яті», — зазначив він.



Як зазначається, Пузаков понад 20 років працював у КНП «Міська лікарня №2» у Краматорську, за роки роботи виконав тисячі складних та унікальних операцій.



Він був змушений виїхати з міста через небезпеку в прифронтовому Краматорську. У новому місті чоловік продовжив працювати за фахом.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»