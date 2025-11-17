«Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі

Спецпідрозділ Головного управління розвідки МО України «Примари» продовжує ефективно виводити з ладу російські засоби протиповітряної оборони на Донбасі. Про це повідомляє ГУР.
За останні два тижні розвідники знищили три важливі елементи ППО РФ:
• зенітно-ракетний комплекс «Тор-М1»;
• командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400;
• радіолокаційну станцію 9С18М1-3 зі складу комплексу «Бук-М3».
У ГУР зазначають, що такі удари суттєво послаблюють можливості російської ППО та створюють умови для успішної роботи Сил оборони України.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
