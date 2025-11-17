«Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі

Тор-М1 в об'єктиві дрона ГУР.

Спецпідрозділ Головного управління розвідки МО України «Примари» продовжує ефективно виводити з ладу російські засоби протиповітряної оборони на Донбасі. Про це повідомляє ГУР.



За останні два тижні розвідники знищили три важливі елементи ППО РФ:



• зенітно-ракетний комплекс «Тор-М1»;

• командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400;

• радіолокаційну станцію 9С18М1-3 зі складу комплексу «Бук-М3».



У ГУР зазначають, що такі удари суттєво послаблюють можливості російської ППО та створюють умови для успішної роботи Сил оборони України.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»