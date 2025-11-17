Пошкоджено будинок та машину при російському обстрілі Краматорська

Російська армія 17 листопада двічі обстріляла Краматорськ. За попередньою інформацією, постраждалих та жертв немає. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
У відомстві заявили, що росіяни о 08:00 вдарили по приватному сектору. Пошкоджено житловий будинок та автомобіль.
Крім того, о 13:05 армія РФ обстріляла дроном підприємство.
Раніше ми писали, що російські військові ввечері 16 листопада завдали удару Слов'янську в Донецькій області.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
