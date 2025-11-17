Російська армія просунулася під Лиманом, Часовим Яром та Гуляйполем – DeepState

Просування російських військ під Лиманом. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися поблизу селища Ямпіль та села Новомаркове Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також загарбники просунулися біля сіл Рівнопілля та Новоуспенівське на Запоріжжі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили вісім штурмів, зокрема поблизу Ямполя, на Краматорському – росіяни атакували шість разів, на Гуляйпільському – 14, у том числі біля Рівнопілля.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко