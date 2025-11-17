Війська Росії артилерією та БПЛА завдали ударів по Нікополю: є загиблі та поранені

17 листопада російська армія з артилерії вдарила по місту Нікополь. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
Пошкоджені багатоповерхівки, магазини та перукарня.
Загинули 76-річна жінка та 51-річний чоловік. Також постраждала жінка. Її госпіталізували у стані середньої важкості.
Ще один чоловік отримав поранення внаслідок атаки FPV-дрона.
У пресслужбі Національної поліції у Дніпропетровській області розповіли, що удар з артилерії прийшовся по центру міста.
Постраждалі – 46-річна жінка та 47-річний чоловік.
Нагадаємо, що 17 листопада російські окупанти атакували місто Краматорськ на Донеччині, під ударом було підприємство.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко