Війська Росії артилерією та БПЛА завдали ударів по Нікополю: є загиблі та поранені

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: поліція

17 листопада російська армія з артилерії вдарила по місту Нікополь. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



Пошкоджені багатоповерхівки, магазини та перукарня.



Загинули 76-річна жінка та 51-річний чоловік. Також постраждала жінка. Її госпіталізували у стані середньої важкості.



Ще один чоловік отримав поранення внаслідок атаки FPV-дрона.



У пресслужбі Національної поліції у Дніпропетровській області розповіли, що удар з артилерії прийшовся по центру міста.



Постраждалі – 46-річна жінка та 47-річний чоловік.

Нагадаємо, що 17 листопада російські окупанти атакували місто Краматорськ на Донеччині, під ударом було підприємство.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко