Російські війська обстріляли Краматорську громаду: поранений чоловік

17 листопада о 16:50 російські війська обстріляли приватний сектор Краматорської громади Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Удар прийшовся по прилеглій території приватного будинку.



Внаслідок атаки поранення отримав чоловік 1977 року народження. Йому надають медичну допомогу.



Встановлюються остаточні наслідки обстрілу.

Нагадаємо, що 17 листопада війська Росії артилерією та БПЛА завдали ударів по місту Нікополь на Дніпропетровщині, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко