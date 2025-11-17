«Під потужною атакою дронів»: поліцейські врятували родину із 13-річною дівчинкою з Костянтинівки

Евакуйовані з Костянтинівки. Фото: поліція

Поліцейські евакуювали родину із 13-річною дівчинкою з міста Костянтинівка. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



За словами правоохоронців, дорогою до міста екіпаж поліції потрапив під потужну атаку російських дронів. Ніхто не постраждав, у службовому авто тріснуло скло.



Евакуйована родина жила на першому поверсі зруйнованого будинку – без світла, води та опалення.



«Дорослі вважали, що в цьому місці дитині буде безпечно, але багатоповерхівка вже отримала пошкодження після влучань «шахеду» та авіабомби. Поки батьки збирали речі, 13-річна Домініка міцно тримала на руках свого улюбленця – собачку Мея. Сім'я попрямувала до рідних у Запоріжжі», – розповіли у поліції.



Крім них, поліцейські вивезли жінку, яка залишалася єдиною жителькою свого під'їзду. Ще одна жінка похилого віку відмовилася їхати, хоча її квартира повністю згоріла внаслідок «прильоту», а вона сама тимчасово перебралася в сусіднє житло.



«Ракета у четвертий поверх прилетіла. Все згоріло. Якби я була вдома, то загинула б», – розповіла пенсіонерка.

