У Слов'янську через куріння загорілася п'ятиповерхівка: бійці ДСНС врятували чоловіка

Ілюстрація. Фото: ДСНС

16 листопада о 16:45 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку у місті Слов'янськ. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили чоловіка, який через щільне задимлення не міг самостійно залишити квартиру. Бійці ДСНС вивели його на свіже повітря та загасили пожежу. Врятованого передали працівникам швидкої медичної допомоги.



Причиною пожежі стала необережність під час куріння.

Нагадаємо, що поліцейські під масованою атакою дронів врятували родину із 13-річною дівчинкою з міста Костянтинівка на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко