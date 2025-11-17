Перевіз наркотики з Дніпра і продав у Краматорську: уродженця Костянтинівки можуть відправити «за ґрати»

Обшуки у фігуранта справи. Фото: прокуратура

Прокурори Донецької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо уродженця міста Костянтинівка за фактом незаконного придбання та зберігання та збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У липні 2025 року чоловік вирішив заробити на продажі психотропів. Він орендував у Дніпрі квартиру, яку облаштував під схованку, де зберігав придбані PVP, амфетамін та мефедрон.



Реалізуючи план організації міжрегіонального постачання, частину речовин він перевіз поїздом до Краматорська. Там він знайшов покупця серед місцевих жителів та продав йому один пакет PVP за 100 тисяч гривень.



Правоохоронці викрили та припинили його протиправну діяльність. Під час санкціонованих обшуків за місцями зберігання наркотиків виявили близько 2,2 кілограма психотропних речовин загальною вартістю на «чорному ринку» у 4,4 мільйона гривень. Також вилучили кошти, ваги та фасувальні пакети.



Наразі фігурант перебуває під вартою. Максимальне покарання – 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко