«Шахеди» з різних сторін масовано атакують Дніпро: у місті пролунала серія вибухів

Дрони-камікадзе «Шахед» масовано атакують Дніпро. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



Він просить жителів міста перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги.



У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ також заявили про атаку «шахедів» на Дніпро. Зараз безпілотники летять на місто з півночі та сходу.



За даними «Суспільного», у місті пролунала серія вибухів.

Нагадаємо, що 17 листопада війська Росії артилерією та БПЛА завдали ударів по місту Нікополь на Дніпропетровщині, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко