РФ атакувала Дніпро: пошкоджено «Суспільне Дніпро», затримки поїздів

У ніч на 18 листопада російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару було пошкоджено будівлю телеканалу «Суспільне Дніпро», а також об’єкти залізничної інфраструктури, що спричинило затримки низки поїздів.



За даними місцевої влади, удар прийшовся по промисловій та транспортній зоні міста. Пошкоджено приміщення «Суспільного», вибиті вікна та зафіксовані руйнування всередині будівлі. Інформації про постраждалих немає.



«Укрзалізниця» повідомляє, через атаку затримуються кілька пасажирських поїздів, залізничники працюють над відновленням руху.



Точні графіки прибуття та відправлення коригуються, що через серію обстрілів Дніпра із затримкою близько 2,5 години вирушили пасажирські потяги:

• 31 Запоріжжя - Перемишль;

• 119 Дніпро - Холм.



Пасажири та екіпажі цих поїздів, а також приміського рейсу №6044 П'ятихатки — Дніпро, на час атаки перебували у сховищі вокзалу та не постраждали.



«Вибуховою хвилею вибило кілька вікон у вагонах і на вокзалі. Регіон частково знеструмлений, тому залізничники залучили резервні тепловози. Рух повністю відновлено, затримки контрольовані — будемо скорочувати», — повідомили в національному перевізнику.







Попередньо Повітряні сили попереджали про групу БПЛА у Дніпропетровській області, вектор руху яких був направлений у бік Дніпра з півночі та сходу.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»