В Омській області вибухнув газопровід: частину заводів відключено

18 листопада 2025, 08:40

Після вибуху на магістральному газопроводі в Омській області частину промислових підприємств відключили від газопостачання. Про це повідомив губернатор регіону Віталій Хоценко. Момент аварії потрапив на відео.

За словами голови області, пожежу на місці інциденту вже локалізовано, постраждалих немає. На місці працюють рятувальники МНС, газові служби, правоохоронці та представники місцевої влади.

Котельні наразі забезпечуються газом через резервні газопроводи, також використовується альтернативне паливо. Однак частина промислових підприємств відключено від постачання.

За даними фахівців «Газпрому», відновлення роботи газопроводу за постійною схемою триватиме до 24 годин.

Раніше Хоценко повідомив, що аварія сталася в селищі Ростовка Омського району — на підземній ділянці магістрального газопроводу-відводу.

