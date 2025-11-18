Зима як зброя: чому Кремль розраховує на морози

Російське керівництво розраховує використати морози на сході України, щоб прискорити просування та зломити опір, одночасно посиливши тиск на українців ударами по теплоенергетичній інфраструктурі.

За спостереженнями військових, противник прагне створити на лівобережжі «смугу темряви» — масштабні відключення світла, щоб спровокувати гуманітарну кризу та спробувати настроїти українців один проти одного: мовляв, один берег страждає більше за інший. Паралельно змусити мирне населення до масового виїзду.

Лівобережна оборона справді вразливіша: вона залежить від переправ, логістики та стабільних поставок. Зима дає атакуючому перевагу — якщо ґрунт промерзне, важка техніка зможе рухатися швидше, а саперні роботи спростяться. За останній рік Москва змінила тактику: замість хаотичних ударів по всій країні йдуть масовані атаки щодо конкретних об'єктів та окремих регіонів.

Схід України живе під постійним тиском: росіяни накопичують резерви, зміцнюють проміжні лінії, готують переправи та адаптують сили до зимових дій. Зазначається і прихована мобілізація — її, за словами аналітиків, проводять доти, доки російське суспільство не опиратиметься.



Українське командування вважає: вистояти до квітня означає зберегти боєздатність, зміцнити оборону та увійти у період відлиг, коли переваги російської армії почнуть розчинятися. «Ми можемо лише не програти, – визнає український експерт. — І це завдання номер один. Росія наголошує саме на цьому опалювальному сезоні».



Зима стає не просто порою року, а й ключовою обставиною тиску: удари дронів і ракет, холод, перебої електроенергії — це частина одного розрахунку. Але робити жорсткі дедлайни, на думку українських аналітиків, помилка. 1 квітня – це просто дата в календарі. Набагато важливіше, у якому стані ми будемо на цей момент.

До того ж, зимова ставка окупантів може дати збій: погода непередбачувана, а промерзла земля — лише один із чинників. Якщо оборона втримається, фронт може перетворитися на глухий кут для Росії і виснажити її ресурси. Так, удар по Новоросійську — другому за значенням порту РФ — фактично зупинив перекачування нафти і вивів з ладу частину ППО, включаючи комплекси С-300 та С-400. Подібні операції змінюють загальну картину війни.



Зима стане випробуванням на міцність, після якого або посилиться українська позиція, або Росія отримає шанс на більші територіальні зміни.

Тим часом РФ збільшує інтенсивність атак: якщо у березні 2024 року по Україні випустили близько 500 безпілотників, то у жовтні 2025-го вже понад 5 тисяч. Це майже вдесятеро більше.

Підсумок буде залежати від логістики, погоди, морального стану російських військ та здатності українського командування і захистити свою критичну інфраструктуру, і завдавати ударів у відповідь по російській.

Подробиці дивіться в авторському відео журналістів «Новини Донбасу»