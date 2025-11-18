РФ атакувала Україну «Іскандерами» та «Шахедами»: деталі ударів

Дніпро після атак РФ.

В ніч на 18 листопада (з 20:00 17 листопада) Росія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М» та 114 ударними БПЛА різних типів, зокрема «Шахед» та «Гербера».



За попередніми даними, близько 70 із цих безпілотників були «Шахедами». Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Протиповітряна оборона України на півночі, півдні та сході країни збила або подавила 101 ворожий БПЛА типів «Шахед», «Гербера» та інших.







Крім того, зафіксовані влучання 4 ракет і 13 ударних БПЛА по 15 локаціях. Також відзначено падіння збитих безпілотників на 2 територіях.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»