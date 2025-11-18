Двоє людей постраждали за добу на Донеччині

У Донецькій області минулої доби, 17 листопада, постраждали двоє мешканців. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 17 листопада росіяни поранили 2 жителів Донецької області», — зазначив він.





З початку повномасштабної на Донеччині загинуло 3734 особи, отримали поранення — 8456. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російська армія 17 листопада двічі обстріляла Краматорськ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»