Двоє людей постраждали за добу на Донеччині
18 листопада 2025, 09:24

Двоє людей постраждали за добу на Донеччині

У Донецькій області минулої доби, 17 листопада, постраждали двоє мешканців. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 17 листопада росіяни поранили 2 жителів Донецької області», — зазначив він.



З початку повномасштабної на Донеччині загинуло 3734 особи, отримали поранення — 8456. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.

 Раніше ми писали, що російська армія 17 листопада двічі обстріляла Краматорськ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Люди
Вадим Філашкін
Події
Війна
