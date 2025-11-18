Зеленський анонсував поїздку до Туреччини

Президент України анонсував поїздку до Туреччини. Фото: Володимир Зеленський

У середу, 19 листопада, український президент Володимир Зеленський відвідає Туреччину. На зустрічі обговорюватимуться різні питання, пріоритетом України залишається повернення полонених. Про це він написав у своєму телеграмі.



«Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених», — повідомив глава держави.



Зеленський сьогодні, 18 листопада, перебуває з офіційним візитом до Іспанії. За його словами, Україна працює, щоб зустріч із прем'єр-міністром Іспанії Санчесом принесе важливі домовленості.



Раніше ми писали, що Володимир Зеленський 13 листопада здійснив робочу поїздку до Запорізької області, де відвідав одразу дві бойові бригади — 65-ту та 128-ту.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»