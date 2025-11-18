Дружківка повністю знеструмлена

Прифронтова Дружківка на Донеччині повністю залишилася без електропостачання. Місто знеструмлене через російські атаки. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«У зв'язку з бойовими діями без послуги електропостачання м. Дружківка. До усунення», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 18 листопада у більшості регіонів України вживатимуться заходи щодо обмеження споживання електроенергії.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»