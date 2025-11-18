ВАКС конфіскував українські активи російського бізнесмена Кабаргіна

Фото: ЦПК

ВАКС конфіскував українські активи російського бізнесмена Сергія Кабаргіна. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та вилучив майно бізнесмена, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).



Доходи держави поповнив контрольний пакет акцій (майже 53%) АТ «Кіровоградське рудоуправління», що належить Кабаргіну через афілійовані структури.



Підприємство займається видобутком каоліну — матеріалу, необхідного для виробництва кераміки, фарфору, цементу, косметики та матеріалів для нафтогазової промисловості.



За даними Мін’юсту, Кабаргін є співвласником холдингу «Титан-2», який здійснює будівництво об’єктів атомної та теплової енергетики, нафтогазової та хімічної промисловості та є стратегічним партнером російської держкорпорації «Росатом».



Ця компанія виступає генпідрядником при будівництві енергоблоків атомних станцій у Росії.



«Варто зазначити, що з моменту подачі позову до рішення пройшло менш як два місяці. Для санкційних справ це досить оперативний розгляд, що важливо під час війни», — відзначили у ЦПК.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»