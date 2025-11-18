Війська РФ атакували Донеччину за добу понад 15 разів: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 17 листопада, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, загарбники потрапили під удар два райони:



Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено лінію електропередач. У Краматорську поранено людину, пошкоджено приватні будинки та промзону. В Андріївці пошкоджено будинок. У Кіндратівці Дружківської громади поранено людину.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»