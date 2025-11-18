РФ завдала удару по Костянтинівці: поранено мирного жителя

Окупаційні війська РФ зі ствольної артилерії вдарили по Костянтинівці. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Постраждалий самостійно звернувся по медичну допомогу до лікарні міста Краматорська. Поранення отримав за місцем проживання», — заявив він.



За попередньою інформацією, руйнувань чи пошкоджень об'єктів інфраструктури не зафіксовано.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 17 листопада, обстріляла низку населених пунктів Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»